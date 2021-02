Maroc-UE : Le Nouvel agenda pour la Méditerranée au centre d’entretien entre Bourita et Varhelyi

Le Nouvel Agenda pour la Méditerranée, adopté le 9 février par la commission européenne, était au cœur de l’entretien téléphonique entre le Commissaire européen au Voisinage et l’Elargissement et le ministre marocain des Affaires étrangères. «Nous avons discuté de notre nouvel agenda ambitieux pour la Méditerranée. Nous utiliserons tous les moyens pour faire progresser notre partenariat», a écrit Oliver Varhelyi sur Twitter.

Ce programme met en effet l'accent sur cinq domaines d'action : développement humain, bonne gouvernance et Etat de droit ; résilience, prospérité et transition numérique ; paix et sécurité; migration et mobilité ; transition écologique : résilience climatique, énergie et environnement. Il est doté de 7 milliards euros au maximum sur la période 2021-2027. Il pourrait également mobiliser jusqu'à 30 MM€ en investissement privé et public.

Oliver Varhelyi a également abordé, le même jour, ce Nouvel agenda avec le chef de la diplomatie tunisienne Othman Jerandi. Les pays concernés par cette initiative européenne sont : Tunisie, Liban, Libye, Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Palestine, Syrie, et le Maroc. Les engagements pris par ces Etats dans les cinq domaines d’action mentionnés plus haut feront l’objet d’une évaluation de la part de la Commission européenne en 2024.