Le film "Transes" (Al Hal) de Ahmed El Maanouni disponible sur "The Criterion Collection"

Le film du réalisateur marocain Ahmed El Maanouni "Transes" (Al Hal), qui retrace les performances sur scène du groupe de musiciens marocains Nas El Ghiwane sorti en 1981, sera parmi les nouveautés disponibles prochainement sur la plateforme "The Criterion Collection".

Ce documentaire, une "pure poésie cinématographique" qui dure 88 minutes, "montre les quatre musiciens lors d'une série de performances live électrisantes en Tunisie, au Maroc et en France, dans les rues de Casablanca et dans des conversations intimes", indique un communiqué de The Criterion Collection, une maison de distribution de films.

Conteurs à travers la chanson et les instruments traditionnels de musique, et le théâtre politique, le groupe est devenu un phénomène local et une sensation internationale grâce à ses paroles rebelles et son son sublime et entièrement acoustique, qui s'inspire des rythmes berbères, de la poésie chantée de Malhun et des danses gnawa, fait savoir le communiqué.

"Trances" a été restauré en 2007 par Cinémathèque de Bologne/le laboratoire L'Immagine Ritrovata, en collaboration avec The Film Foundation's World Cinema Project, Ahmed El Maanouni et Izza Genini. La restauration a été financée par Armani, Cartier, Qatar Airways et Qatar Museum Authority.

Ce documentaire d'Ahmed El Maanouni avait été retenu en sélection officielle au festival de Cannes en 2007. Le réalisateur marocain avait décroché le grand prix du festival national du cinéma à travers son long métrage "les Coeurs Brûlés" et a reçu de nombreux prix internationaux. Les films documentaires de Ahmed El Maanouni traitent de plusieurs questions en relation avec l'histoire du Maroc et la mémoire nationale.