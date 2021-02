Hirak : Les détenus suspendent leur grève de la faim

Six jours après avoir entamé une grève de la faim ouverte, les détenus du Hirak du Rif Nasser Zefzafi, Mohamed Jelloul, Nabil Ahamjik, Mohamed Haki, Zakaria Adhachour et Samir Ighid ont mis fin à leur mobilisation hier, mercredi, selon une annonce la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

La délégation a expliqué que tous les détenus susmentionnés avaient soumis des notifications aux services pénitentiaires, annonçant avoir suspendu la grève de la faim, de leur propre initiative et après leur avoir permis de communiquer entre eux.

Mohamed Ahamjik a confirmé pour sa part que son frère incarcéré, Nabil, avait également mis fin à la grève de la faim. Près du chef de file du Hirak du Rif, Ahmed Zefzafi a indiqué que Nasser Zefzafi avait été trouvé la veille «inconscient et en sang, après s’être évanoui et tombé sur le visage, restant ainsi pendant plus d’une heure sans attirer l’attention des autres détenus. Il s’est avéré que le détenu a fait une hypoglycémie sévère (0,5). Il est apparu le visage très jauni et les lèvres extrêmement pâles, avec une perte de poids inquiétante.