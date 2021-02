Algérie : Le président Tebboune dissout le parlement et remanie le gouvernement

Le lundi 22 février, le Hirak algérien fêtera son deuxième anniversaire. Une commémoration à laquelle, le président Abdelmadjid Tebboune se prépare depuis son retour en Allemagne, vendredi dernier. Il a en effet multiplié les réunions avec certains chefs de partis politiques et organisations de la société civile. Une étape nécessaire avant de dévoiler sa feuille de route pour ce qu’il appelle «la nouvelle Algérie», lors d’un discours prononcé ce jeudi soir.

Tebboune a annoncé la dissolution de la Chambre des représentants et l’organisation d’élections législatives anticipées, conformément à l’article 151 de la constitution du 1er novembre 2020. Le président accède ainsi à une vieille revendication des marches du Hirak.

Par cette décision, le pouvoir entend se débarrasser des formations tradutionnelles (Front de Libération Nationale et Rassemblement Nationale Démocratique) ayant accompagné les deux décennies du règne d’Abdelaziz Bouteflika, pour s'ouvrir sur de nouvelles comme Jil Jadid de Soufiane Djilali mais sans laisser tomber les islamsites du Mouvement de la Société de Paix d’Abderrazzak Makri ou le Mouvement El Bina de Ben Grina. D’ailleurs, le FLN et le RND n’ont pas été conviés à prendre part aux discussions que Tebboune a initiées depuis samedi 13 février. Dans son discours, le président a émis le vœu que les prochaines législatives permettent l’accès aux jeunes et aux femmes à la Chambre des représentants. A cet égard, un coup de pousse financier sera accordé aux listes jeunes.

La feuille de route présidentielle prévoit également un remaniement ministériel dans les prochaines 48 heures. Des têtes seront sacrifiées pour apaiser la colère des Algériens. D'ailleurs depuis quelques semaines, des médias proches du pouvoir ont présenté des bilans très critiques de certains ministres, tel Sabri Boukadoum aux commandes de la diplomatie algérienne.

Le président a également annoncé dans son discours une grâce au profit de 30 détenus du Hirak. Les bénéficiaires «rejoindront leurs domiciles respectifs dès cette nuit ou demain, vendredi», a-t-il promis. Abdelmajid Tebboune a également évoqué la création de l’observatoire nationale de la société civile. L’installation de ses membres est prévue la semaine prochaine. Depuis son élection en décembre 2019, le chef de l’Etat a maintes fois manifesté son pari sur la société civile pour accompagner son «projet de nouvelle Algérie».