Sahara occidental : Le Polisario saisit l’Union africaine et les Nations unies

Le Front Polisario a adressé, mercredi, une lettre à Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et dont le pays assure la présidence tournante de l’Union africaine. Reprise par les rmédias du mouvement séparatiste, la missive dénonce «la situation catastrophique vécue par le peuple sahraoui» sur le territoire et accuse le Maroc de «mener une vague de répression et de vengeance contre les civils».

Signée par Brahim Ghali, la lettre évoque «la responsabilité de la communauté internationale en général et celle de l’Union africaine en particulier», appelant l’organisation panafricaine à «mettre en place un mécanisme chargé de surveiller les droits de l’Homme» sur le territoirr.

«L'Union africaine et ses organes politiques ont une responsabilité juridique et morale envers le peuple sahraoui et doivent, individuellement et collectivement, prendre toutes les mesures nécessaires pour contraindre le Maroc à se conformer pleinement à la loi fondatrice de l'Union qu’il a signée et ratifiée sans aucune réserve.» Lettre du Polisario

Le conflit «est avant tout une question africaine et l'Union africaine doit donc redoubler d'efforts pour trouver une solution pacifique à ce problème», plaide le secrétaire général du mouvement séparatiste.

La veille, le Front a adressé deux lettres similaires à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA et au Commission africaine des droits de l'homme et des peuples Solomon A. Dersso. Le Polisario a également adressé des missives au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à la présidente en exercice du Conseil de sécurité.