Affaire «Hamza mon BB» : Réactivé à nouveau, le compte sur Instagram s'attaque à Saida Charaf

Les internautes marocains sur les réseaux sociaux ont été surpris par le retour du compte «Hamza mon BB» sur Instagram, après avoir été inactif depuis plusieurs mois, dans le sillage de l’affaire en justice de ses administrateurs. Le compte a signé son retour en menaçant à nouveau la chanteuse Saida Charaf, l’accusant de «trahison» et «soutien aux séparatistes» du Polisario. Le sulfureux compte a adressé une salve d’insultes à l’égard de la star de la musique hassanie.

Une «résurrection» qui soulève plusieurs interrogations, surtout que le tribunal de première instance de Marrakech a condamné à de la prison ferme les personnes responsables de ce compte. La dernière condamnation dans le cadre de cette affaire date de janvier dernier, lorsque la cour d'appel de Marrakech a confirmé la condamnation de la chanteuse marocaine Dounia Batma, allongeant sa peine prononcée en première instance de huit mois à un an de prison ferme, assortie d’une amende de 10 000 dirhams.

L'affaire «Hamza mon BB» a éclaté en août 2019 lorsque la chanteuse marocaine Saïda Charaf, première personnalité et victime d’une campagne lancée par un compte sur Snapchat et Instagram, avait porté plainte contre l'administrateur anonyme de ce compte sur les réseaux sociaux. Ce dernier révélait des détails sulfureux et intimes concernant la vie privée de plusieurs personnalités marocaines.

Un mois plus tard, le principal auteur et propriétaire des comptes a été arrêté, puis traduit devant le tribunal de première instance de Marrakech. Il a été poursuivi pour «diffamation, injure, dénigrement, harcèlement sexuel et violation de la vie privée de plusieurs personnes sur Internet». Plusieurs autres personnes, dont Ibtissam Batma et sa sœur, ainsi que Aicha Ayach, ont été poursuivies et condamnées pour leur implication dans cette affaire.