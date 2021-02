Covid-19 : Le variant sud-africain pourrait réduire considérablement la protection du vaccin Pfizer

Une nouvelle étude en laboratoire suggère que le variant sud-africain du coronavirus pourrait réduire de deux tiers la protection du vaccin de Pfizer et BioNTech. Rapportée par Reuters, l’étude considère aussi qu’il n'est pas clair si le vaccin sera efficace contre cette mutation.

L'étude a révélé que le vaccin était toujours capable de neutraliser le virus mais qu’il n'y a pas encore de preuves d'essais chez des personnes que la variante réduit la protection vaccinale. De ce fait, les deux sociétés discutent avec les régulateurs du développement d'une version mise à jour de leur vaccin ARNm ou d'un rappel, si nécessaire.

Pour l'étude, des scientifiques des deux entreprises et de la branche médicale de l'Université du Texas (UTMB) ont développé un virus conçu qui contenait les mêmes mutations portées sur la protéine Spike du variant de coronavirus hautement contagieux découvert pour la première fois en Afrique du Sud. Les chercheurs ont testé le virus modifié contre du sang prélevé sur des personnes qui avaient reçu le vaccin et ont trouvé une réduction des deux tiers du taux d'anticorps neutralisants par rapport à son effet sur la version la plus courante du virus. Les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM).

Puisqu'il n'y a pas encore de référence établie pour déterminer le niveau d'anticorps nécessaires pour se protéger contre le virus, il est difficile de savoir si cette réduction des deux tiers rendra le vaccin inefficace contre la variante qui se répand dans le monde, explique l’étude.

Reuters rappelle que Moderna a publié mercredi une correspondance dans le NEJM avec des données similaires précédemment divulguées ailleurs qui montrent une baisse de six fois les niveaux d'anticorps par rapport à la variante sud-africaine de son vaccin. Elle a également déclaré que l'efficacité réelle de son vaccin contre la variante sud-africaine reste à déterminer.