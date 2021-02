Un nouvel espace pédagogique pour l'éducation routière inauguré à Rabat

Le Centre interactif Ibn Sina pour l'éducation routière, une nouvelle structure visant à promouvoir la culture de bonne conduite sur les routes parmi les jeunes, a été inauguré, mercredi à Rabat. Cet espace pédagogique, qui a été créé à l'initiative de l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA), a pour objectif de dispenser une formation théorique et pratique sur la prévention routière au profit des enfants de 6 à 14 ans, dans le but de véhiculer une culture de bonne conduite routière et les informer sur les dangers relatifs aux accidents de la circulation et de leurs conséquences.

L'inauguration de ce centre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière (18 février), sous le thème «Pour la vie», et compte tenu de la priorité donnée au volet de l'éducation à la sécurité routière dans la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 et dans le plan d'action de NARSA au titre de l'année 2021.

Il s'agit, également, d'activer les dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, qui a lié le domaine de la sécurité routière aux objectifs d'amélioration de la vie scolaire, à travers le programme «Education à la sécurité routière dans le milieu scolaire» visant à inculquer une culture de citoyenneté et un comportement civique aux élèves.

A cet égard, une panoplie d'opérations et d'activités a été organisée, dans le domaine de l'éducation à la sécurité routière, dans le cadre d'un partenariat entre la NARSA et le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, le lancement officiel a été donné à l'opération de délivrance des certificats scolaires de sécurité routière au profit des collégiens de troisième année, qui permet de couronner l'apprentissage des règles de sécurité routière et des comportements à adopter dans diverses situations.