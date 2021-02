Un mort et 35 blessés dans un accident de la circulation sur l’autoroute Casablanca-Marrakech

Les autorités locales de la province de Berrechid ont indiqué, ce jeudi, qu'un accident de la circulation est survenu dans la matinée à la suite d'une collision entre un bus de passagers et un camion au niveau de l'autoroute reliant Marrakech et Casablanca. Le drame, survenu au niveau de la commune territoriale Sidi El Mekki, dans la province de Berrechid, a entraîné la mort du chauffeur du bus et la blessure de 35 personnes, ajoute le communiqué.

Les autorités locales et de sécurité et les services de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux de l'accident dès qu'ils ont été informés, pour prendre les mesures nécessaires, poursuit le communiqué. Ainsi, les personnes blessées ont été transportées vers le hôpital régional de Berrechid pour recevoir les soins nécessaires, alors que 7 d'entre eux ont été orientées vers le centre hospitalier universitaire de Casablanca en raison de leurs blessures graves.

Selon les enquêtes préliminaires, les causes de l'accident seraient dues au brouillard dense au niveau de l’autoroute. Une enquête a été ouverte sur cet incident par les autorités compétentes sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.