Après les Français, des investisseurs turcs se rendent à Dakhla

Les Turcs portent un intérêt à investir au Sahara. Des entrepreneurs turcs se sont rendus ce mercredi 17 février à Dakhla où ils ont eu des entretiens avec le président du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ynja Khattat.

Les investisseurs ont notamment visité les projets de développement menés dans la région, particulièrement la réalisation de zones de distribution et de commerce à Bir El Guendouz et El Guerguerate sur une surface de 30 hectares et pour un investissement de 160 millions de dirhams.

Ce déplacement à Dakhla intervient seulement trois semaines après celui effectué en janvier par une délégation de la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc.

Cette visite de la délégation des entrepreneurs turs apporte un sérieux démenti aux informations publiées, fin 2020, par des médias algériens et du Polisario annonçant une révision de la position d’Ankara sur la question du Sahara occidental.