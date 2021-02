Séville : Le bâtiment abritant un bar se révèle être un hammam almohade du XIIe siècle

Situé dans la rue Mateos Gago à Séville, un bâtiment ayant longtemps servi de bar s’est révélé être le plus ancien hammam médiéval de la péninsule ibérique au cours de la période d’Al-Andalus. Ce bain maure s’avère être bâti au cours du XIIe siècle par les Almohades (1121 - 1269). Il se trouve à quelques pas de la cathédrale centrale de la ville. Sa réfection en 1928 par l’architecte Vicente Traver, pour en faire d’abord un hôtel, aurait permis la bonne conservation de la construction initiale.

Avec les travaux de réhabilitation effectués cet été sur les lieux, des peintures murales de haute qualité et couvrant tout l’espace ont pu être exhumées, devenant probablement uniques en Espagne et au Portugal, selon l’architecte Fran Díaz, cité ce mercredi par El País. Au cours de ces travaux, 88 lucarnes de cinq formes différentes ont été identifiées, dont des formes d’étoiles, d’arcs polylobées et d’octogones… De tailles diverses, elles forment une constellation beaucoup plus élaborée que celle d’autres bains de la même époque.

«Nous ayons vérifié que la grande salle de bain était entièrement peinte, de haut en bas, avec des ornements géométriques de haute qualité. Les dessins sont en almagra (pigment rougeâtre) sur blanc et de gros fragments ont été conservés dans les voûtes et les murs», a déclaré à la même source l’archéologue Álvaro Jiménez, responsable des travaux. Il estime qu’il s’agit du «seul bain islamique qui a gardé sa décoration intégrale».

Cette découverte de grande importance permet aux chercheurs d’avoir une idée plus claire sur ce à quoi auraient pu ressembler les autres bains maures à l’époque almohade, notamment à Séville, l’une des deux capitales de l’empire, avec Marrakech. De plus, ce lieu est «très proche de la mosquée principale, qui a également été construite au XIIe siècle», explique à la même source l’archéologue Fernando Amores, qui a collaboré au travaux de fouille.