Efficacité énergétique : Le fonds SEFA de la BAD soutient la Société d'ingénierie énergétique

Le Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (SEFA) de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce mercredi, une subvention de 965 000 dollars (environ 8,6 millions de dirhams) à la Société d'ingénierie énergétique (SIE) du Maroc. Une enveloppe destinée à soutenir sa transition vers la première initiative de Super Energy Service Company (ESCO) en Afrique, indique la BAD.

«Ce soutien de la Banque africaine de développement permettra l'opérationnalisation de la nouvelle SIE en tant que Super ESCO, créant ainsi un modèle bien aligné avec les besoins du secteur de l'efficacité énergétique du pays», a déclaré Ahmed Baroudi, directeur général du SIE, cité par un communiqué de la BAD.

Face à une demande croissante, le Maroc entend répondre à ses besoins énergétiques en combinant des stratégies d'efficacité énergétique à grande échelle et des investissements dans les énergies renouvelables, rappelle la banque. Celle-ci explique que «les Super ESCO sont des véhicules pour canaliser des fonds vers des investissements d'efficacité énergétique du secteur public tels que les hôpitaux, les écoles et l'éclairage public, jetant les bases d'un investissement privé plus tard dans les secteurs commercial et industriel».

Pour la BAD, la SIE en tant que Super ESCO devrait être en mesure de surmonter de nombreux défis liés à l'augmentation des investissements dans l'efficacité énergétique. Elle ouvrira également des opportunités de marché aux ESCO locales, offrira un soutien en matière d'assurance qualité et renforcera leur réputation auprès des utilisateurs finaux et des investisseurs.

Le communiqué ajoute que cette subvention fournira à la SIE des outils opérationnels pour développer un portefeuille de projets d'investissement dans l'efficacité énergétique bancables. «La mise en œuvre des Super ESCO sur le continent contribuera progressivement à l'expansion et au renforcement de l'écosystème de financement de l'efficacité énergétique», a déclaré Jalel Chabchoub, directeur des investissements et spécialiste de l'efficacité énergétique au Département des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au sein de la BAD.