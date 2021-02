Maroc : Le PI contre la suppression de la liste électorale des jeunes

Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal a exprimé son refus d’abandonner les mécanismes de représentation des jeunes à la Chambre des représentants, déplorant une «régression politique qui ne reflète pas le dynamisme sociétal, ni les rôles actifs de la jeunesse». Dans un communiqué, la formation a souligné que la suppression de la liste des jeunes «s’attaque à un des plus importants affluents de la participation politique dans notre pays».

Louant le bilan de l’expérience de la liste des jeunes, pour son rôle dans la «participation active à la législation et au suivi de l’action gouvernementale», le PI a proposé une coordination pour la discussion des projets de loi relatifs aux élections au Parlement, de manière à présenter des amendements pour «garantir la représentation des jeunes à la Chambre des représentants et la renforcer dans tous les conseils élus».

La position du Comité exécutif du PI s’aligne sur celle de la Jeunesse de son parti. Elle reflète aussi l’esprit du projet de loi d’organisation des partis politiques, incluant des propositions qui figurent dans le mémorandum conjoint avec les partis d’opposition. Comme celles de nombreuses représentations des jeunes au sein d’autres formations, cette critique vise notamment le Parti authenticité et modernité (PAM), qui a été à l’origine de l’une des propositions de suppression. En septembre 2020, les jeunesses du PI, du PPS et de l’USFP ont déjà critiqué cette démarche, alertant quant aux répercussions sur une représentativité fragile des jeunes et qui risque de disparaître sous le poids des notables.

Mais en janvier dernier, le ministère de l’Intérieur a approuvé la proposition du PAM. Les jeunesses du PJD, de l’UC, du MP, de l’USFP, du PPS, du RNI et de l’Istiqlal ont alors réitéré leurs inquiétudes. Ils ont souligné que cette suppression devait «résulter d’un débat public objectif», qui tient compte des «acquis dans la structure démocratique et invoque des directives royales appelant à accorder une attention à la catégorie des jeunes et faciliter leur insertion dans la vie publique».