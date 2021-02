Emploi : 54% des travailleurs marocains n'ont aucun diplôme en 2020, selon le HCP

Quelque 54% des actifs occupés n'ont aucun diplôme, 30,5% ont un diplôme de niveau moyen et 15,2% un diplôme de niveau supérieur en 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Parmi les actifs occupés exerçant dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, 80,8% n’ont aucun diplôme, indique le HCP dans sa note sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2020.

Le HCP précise que cette proportion atteint 59,2% dans le secteur des BTP, 45,2% dans l'industrie (y compris l’artisanat) et 37,4% dans les services.

En outre, la note fait ressortir une baisse de l’emploi en 2020, précisant que 41,8% des actifs occupés sont des ruraux et 21,5% de sexe féminin (22,7% une année auparavant). Les jeunes âgés de 15 à 34 ans représentent 35,1% du volume total d’emploi, ceux âgés de 15 à 24 ans 9% et ceux de 25-34 ans 26,1%.

Si la baisse du taux d’emploi a été de 0,3 point, durant les trois années 2017-2019, (passant de 41,9% à 41,6%), elle a été de 2,2 points, entre 2019 et 2020, passant de 41,6% à 39,4%, relève le HCP, soulignant qu'entre 2019 et 2020, le recul du taux d’emploi a été nettement plus important en milieu rural (une baisse de 3,2 points, de 50,3% à 47%) qu’en milieu urbain où ce taux a chuté de 1,6 point, passant de 36,9% à 35,3%.

La baisse du taux d’emploi a été également plus accentuée parmi les hommes (2,6 points) que les femmes (1,9 point).

La répartition des actifs occupés selon le secteur d’activité montre que le secteur des services se situe en première position avec 4 820 000 personnes et une part de 45,7%, suivi de l’agriculture, forêt et pêche (3 295 000 personnes, soit 31,3%), de l’industrie y compris l’artisanat (1 280 000 personnes, 12,1%) et le BTP (1 139 000 personnes, 10,8%).

Parmi les 4 820 000 personnes exerçant dans le secteur des services, 37,3% relèvent de la branche du commerce, 11,2% des services sociaux fournis à la collectivité et 10,4% du transport, entrepôts et communications.

Et de noter qu’en 2020, près des deux-tiers (65,7%) des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des services et 17,5% dans l’industrie y compris l’artisanat. En milieu rural, 68% des actifs occupés exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche et 17,9% dans les services.