Oujda : Un pédophile accusé dans plusieurs affaires condamné à quatre ans de prison

Le tribunal de première instance de la ville d'Oujda a condamné, mardi, un homme accusé de viol de plusieurs enfants à une peine de quatre ans de prison. L'accusé, dans la cinquantaine, qui travaille comme réparateur de vélos, est poursuivi depuis plus d'un an pour «sollicitation de mineur et viol d'enfants».

Le tribunal a également décidé que l'accusé doit une indemnité aux plaignants civils d'un montant s'élevant à 10 000 dirhams pour chaque personne ayant droit, en plus d'un dirham symbolique à l'Observatoire national des droits de l'enfant et des frais de la justice, selon des sources médiatiques.

L’affaire a éclaté en août 2019, après que le parquet a reçu une série de plaintes où des parents de Douar El Blayek, dans la banlieue d’Oujda, dénoncent le quinquagénaire et l’accusent de violer leurs enfants âgés de 6 à 8 ans. Des éléments de la Gendarmerie royale s’étaient alors déplacés dans le domicile de l’accusé pour l’interpeller, sans parvenir à l’arrêter. Il se serait, par la suite, rendu à la Gendarmerie royale, après quelques jours.