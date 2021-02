«Islamo-gauchisme» : Le monde universitaire français vent debout contre les propos de la ministre

Depuis dimanche, la France est secouée par une nouvelle polémique ; celle de «l’islamo-gauchisme à l’université». Invitée dimanche sur le plateau de CNews, la ministre française de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal a ainsi annoncé vouloir «demander notamment au CNRS (Centre national de la recherche scientifique, ndlr) de faire une enquête sur l’ensemble des courants de recherche sur ces sujets dans l’université. Elle avance qu’elle souhaite «distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l’opinion».

Mais ses propos irritent déjà la Conférence des présidents d’université (CPU). Lundi, l’instance a fait part de sa «stupeur face à une nouvelle polémique stérile sur le sujet. «"L’islamo-gauchisme" n’est pas un concept. C’est une pseudo-notion dont on chercherait en vain un commencement de définition scientifique, et qu’il conviendrait de laisser, sinon aux animateurs de Cnews, plus largement, à l’extrême droite qui l’a popularisé», fustige la CPU dans son communiqué.

«Utiliser leurs mots, c’est faire le lit des traditionnels procureurs prompts à condamner par principe les universitaires et les universités.»

La CPU regrette «la confusion entre ce qui relève de la liberté académique, la liberté de recherche dont l’évaluation par les pairs est garante, et ce qui relève d’éventuelles fautes ou d’infractions, qui font l’objet si nécessaire d’enquêtes administratives (par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche), ou d’enquêtes pénales». L’instance s’est dite «étonnée de l’instrumentalisation du CNRS dont les missions ne sont en aucun cas de produire des évaluations du travail des enseignants-chercheurs, ou encore d’éclaircir ce qui relève "du militantisme ou de l’opinion"».

«La CPU réclame, au minimum, des clarifications urgentes, tant sur les fondements idéologiques d’une telle enquête, que sur la forme, qui oppose CNRS et universités alors que la recherche est menée conjointement sur nos campus par les chercheurs et les enseignants-chercheurs.»

De son côté, la section de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) a estimé que «les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheures sont confronté.es aujourd'hui à une campagne de dénigrement sans précédent». Dénonçant un «débat de plus en plus nauséabond» et des «notions aussi peu scientifiquement fondées», la section LDH fustige «une accusation typique de l'extrême-droite (...) reprise une nouvelle fois par une ministre de la République».

«Elle se fait ainsi complice de faits de diffamation collective à l'encontre d'une profession toute entière, mais aussi d'une dévalorisation accrue des universités.»

Le communiqué appelle à la «démission» de Frédérique Vidal, «tout comme l'abandon de cette prétendue "enquête" non seulement nauséabonde mais déshonorante au regard des difficultés sans précédent dans lesquelles se débat l'ESR».