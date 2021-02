Immobilier : Chestertons s'installe au Maroc

L'agence immobilière internationale, Chestertons Global Franchise Holdings Limited, a annoncé, mardi, l'ouverture de sa toute première antenne au Maroc. Installée à Rabat, Chestertons Morocco proposera, en plus du métier traditionnel d'agence immobilière, l’ensemble des services ayant fait la renommée depuis 1805 de Chesterons International Real Estate Brokerage, tels que le conseil, recherche et mandat de propriété, la gestion de propriété, la gestion de portefeuille d’actifs immobiliers, ainsi que des services d'évaluation d’actifs, indique la société dans un communiqué.

La succursale de Rabat desservira les principales grandes villes du royaume, à l'instar de Tanger, Marrakech, Casablanca, Agadir ou encore Dakhla, en mettant en avant les projets immobiliers les plus exclusifs du Royaume, souligne le communiqué, notant qu'une attention toute particulière sera accordée aux développements neufs aussi bien pour ce qui est des immeubles, appartements ou villas.

Cette ouverture, qui s'inscrit dans la politique d’expansion du groupe, intervient juste après une toute nouvelle implantation sur la Costa del Sol espagnole en janvier dernier, relève la même source.

Les équipes de Chestertons Maroc, en plus de leur synergie avec le reste des équipes et des succursales du groupe à travers le monde, bénéficieront d’un accès et mise en relation privilégiés avec des acheteurs et investisseurs internationaux de qualité venant des quatre coins du monde.

Créée en 1805, Chesterons s’inscrit dans la lignée des Heritage Brands offrant à ses partenaires et agents franchisés des solutions uniques sur le marché sur les aspects opérationnel (Recrutement, Marketing, Formation…). Le système de franchise repose dans son intégralité sur un système de partenariat au sein duquel chaque territoire est géré indépendamment.