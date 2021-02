Nestlé inaugure une station solaire dans son usine à El Jadida

Nestlé a inauguré, ce mardi, la première station solaire privée de la ville d’El Jadida, qui permettra de réduire de plus d’un million de kilogrammes les émissions de CO2 par an. Installée sur un terrain de 7 000 mètres carrés qui jouxte l'usine de la société, la station solaire exploite quelque 2 600 panneaux photovoltaïques, produit 1,7 GWh d'électricité par an, indique un communiqué de Nestlé.

La station solaire entre dans le cadre de la stratégie fixée par la multinationale suisse, consistant en la réduction de moitié des émissions de CO2 de Nestlé à l’horizon 2030 et en l'atteinte d'un objectif de zéro émission nette d’ici 2050, rappelle la même source.

El Jadida accueille ainsi la troisième station solaire installée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et ce, après les usines de Dubaï et de Jordanie. La station a été construite en collaboration avec Qair, un leader des énergies renouvelables, et a mobilisé un investissement d'environ 12 millions de dirhams.



La station solaire de Nestlé a été inaugurée en présence de Aziz Rabbah, ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, de Mohammed El Guerrouj, gouverneur de la province d'El Jadida, de Guillaume Scheurer, ambassadeur de Suisse au Maroc, de Rémy Ejel, Chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et Afrique du Nord et de Imane Zaoui, directrice générale de Nestlé Maroc.

Fondée en 1992, l'usine Nestlé d’El Jadida fabrique les marques Nido et Nescafé. La présence de Nestlé au Maroc remonte à 1927.