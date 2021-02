Fitch Ratings confirme les notations de cinq banques marocaines, avec perspectives stables

L'agence américaine de notation de crédit Fitch Ratings a confirmé, lundi, les notations de défaut émetteur à long terme en devises étrangères et en monnaie locale (IDR) de cinq banques marocaines. «Fitch estime que la propension des autorités marocaines à soutenir le secteur bancaire reste élevée. Cela prend en compte le rôle du secteur bancaire dans le financement de l'économie et la volonté des autorités de préserver la stabilité financière à mesure que le pays met en œuvre ses plans de développement économique», explique l’agence de notation.

Ainsi, l’agence a confirmé la notation de Bank of Africa (BOA) à «BB» avec une perspective stable. Fitch a également confirmé la note de viabilité (VR) de BOA à «bb-». Des notations qui reposent sur une probabilité modérée de l’économie marocaine (BB + / Stable), ajoute l’agence qui précise que les perspectives stables sur les IDR à long terme reflètent celles de la notation souveraine du Maroc.

Même constat pour Attijariwafa Bank (AWB) qui a vu sa note confirmée à «BB» avec une perspective stable, de sa viabilité à «bb» et sa notation nationale à long terme à «AA- (mar)».

Fitch Ratings a également confirmé la notation nationale à long terme de la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) à «AAA (mar)» avec une perspective stable, tout comme celle de la Société générale marocaine de banques (SGMB) à «AAA (mar)» et sa filiale Eqdom (AA+(mar)).

L’agence américaine a enfin confirmé la note de Crédit immobilier et hotelier (CIH) à «BB» avec une perspective stable et sa notation nationale à long terme à «AA- (mar)», tout en rétrogradant la note de viabilité de la banque de «bb-» à «b+». Une décision expliquée par «les pressions accrues sur la qualité des actifs et la rentabilité de la banque en raison du ralentissement économique actuel causé par la pandémie de coronavirus». «Le CIH est entré dans la crise avec des marques de fonds propres faibles (…) laissant la banque vulnérable aux chocs de qualité des actifs», ajoute Fitch Ratings.

En novembre dernier, l'agence a annoncé la baisse de la notation d'Attijariwafa Bank (AWB), du CIH et de Bank of Africa (BOA) de BB+ avec des perspectives négatives à BB avec des perspectives stables. Quelques jours plus tôt, elle avait rétrogradé la notation d'émetteur à long terme par défaut de devises étrangères de BBB- à BB+, avec des perspectives stables pour le Maroc, évoquant «l’impact sévère de la pandémie de coronavirus sur l'économie marocaine et les finances publiques et extérieures».