Football : Yassine Bounou, gardien le plus décisif de la Liga

L’international marocain Yassine Bounou a désormais le meilleur pourcentage d’arrêts au sein de la Liga, où il compte à son actif 7 matches officiels et consécutifs sans encaisser de but, en plus d’avoir été décisif pour la victoire du FC Séville face à Huesca.

Le FC Séville est au meilleur de sa forme, en grande partie grâce à son gardien de but, qui a été pour beaucoup dans la victoire du club lors de 16 des 19 derniers matchs, les 4 derniers matchs de La Liga et 3 autres de la Coupe du roi.

«Le Marocain a été le principal protagoniste lors des deux derniers matches avec des arrêts décisifs contre Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey et, surtout, lors de la victoire du match de samedi contre Huesca», décrit le site d’information spécialisé Goal.

Yassine Bounou est ainsi sur une bonne lancée évolutive, comparé à l’année dernière où il s’est déjà distingué comme l’un des grands héros du titre de la sixième Ligue Europa.

«Maintenant, il est devenu l’un des meilleurs gardiens de but de la Liga.»

Ancien joueur de Gérone, l’international marocain est aussi le gardien ayant le meilleur pourcentage d’arrêts avec 79,69%. Il dépasse légèrement le gardien de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, qui est à 79,37%.