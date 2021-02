Nîmes : un centre périscolaire pour les enfants musulmans fermé en urgence

L’association Les portes de Jillaq, située au 866 avenue du Maréchal Juin à Nîmes, a été fermée par le préfet du Gard, après un contrôle effectué, vendredi, par les services de l’Etat et de l’inspection de la jeunesse et des sports, mais aussi par les pompiers et l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (Urssaf). «Suite à ce contrôle, la préfecture du Gard a pris un arrêté pour interrompre l'activité de ce centre d'accueil pour mineurs. En effet, les services de l’Etat ont relevé de nombreux disfonctionnements», écrit France TV Info.

Ce contrôle aurait mis en évidence la présence de 47 mineurs de plus de 6 ans, scolarisés du CP au CM2. L'association cultuelle accueille des enfants les mercredis, samedis et dimanches de septembre à juin. Or, elle n'aurait pas déclaré ses activités, emploi du temps et autres modalités à la préfecture, ajoute la même source.

«On ne sait pas ce qui est enseigné, ni qui l’enseigne, pourquoi cette association existe. Donc, on ne pouvait pas laisser faire sans savoir ce qu’il s’y passe», a confié Lulia Suc, directrice de cabinet du préfet du Gard. La préfecture nous révèle qu'elle n'a pas pu «procéder au contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs accueillis, ni vérifier leurs qualifications et plus largement s'assurer que les conditions dans lesquelles est organisé cet accueil sont conformes aux exigences réglementaires». Les pompiers ont également signifié un «danger marqué pour le public» lors de la visite technique des lieux.

France TV Info rappelle qu'un lieu d'accueil de la même association basée dans le quartier de La Mosson à Montpellier a été fermé en octobre 2020.