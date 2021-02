Amzazi annonce des programmes d'échange et de jumelage entre des écoles du Maroc et d'Israël

Le ministre de l'Education nationale, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi est revenu, lundi, sur les programmes conjoints que comptent lancer le Maroc et Israël dans le domaine de l'éducation. Dans une déclaration à KAN, la Société de radiodiffusion publique israélienne, il a indiqué que parmi les choses en cours d'élaboration figure la création d’«écoles secondaires jumelles», écrit i24news.



Le ministre a ainsi ajouté que «ces écoles coopéreront dans divers domaines et échangeront des délégations d'étudiants». Saaïd Amzazi a ajouté que d'autres programmes sont prévus, à l’instar de la production de vidéos sur l'expérience éducative dans chaque pays par des étudiants israéliens et marocains. Il a également cité l’organisation de concours éducatifs en arabe et en hébreu pour les écoles des deux pays, des performances musicales et artistiques, poursuit le média.



D’ailleurs, dans ce sens, la même source rappelle que La Mimouna, fête populaire observée au sortir du dernier jour de Pessa'h, coïncidant cette année avec le 4 et le 5 avril, sera une occasion pour concrétiser ce dernier programme.

Lors d’un entretien téléphonique entre Saaïd Amzazi et son son homologue israélien Yoav Galant, tenu la semaine dernière, les deux ministres ont convenu d’«échanger des délégations d'étudiants et d'organiser des voyages d'étude en Israël et au Maroc», dans le cadre de la reprise des liens diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.

Yoav Galant a également annoncé que dès l’année prochaine, le programme éducatif en Israël inclura des sujets sur la communauté juive au Maroc. Au cours de l’entretien également, les deux ministres ont échangé des invitations pour visiter les deux pays.