Séisme au Japon : Les ressortissants marocains sains et saufs

Photo d'illustration / Ph. Jiji Press via Agence France-Presse

L’ambassade du Maroc à Tokyo a annoncé que tous les ressortissants marocains établis au Japon «sont sains et saufs», après le séisme qui a frappé la préfecture de Fukushima, samedi. La représentation diplomatique dit suivre «de très près» l’évolution de la situation dans les zones touchées.

Citée par la MAP, l’ambassade a également assuré être «mobilisée afin de s’assurer de la sécurité des membres de la communauté marocaine, en coordination avec les autorités japonaises».

Samedi, un tremblement de terre sous-marin d’une magnitude de 7,3 a frappé le nord-est du Japon. Plus d’une centaine de blessés ont été recensés, mais l’alerte tsunami n’a pas été déclenchée.

Cela dit, le tempbelemnt a été tellement puissant qu’il a fortement et longuement été ressenti jusqu’à Tokyo. Plusieurs autoroutes ont été abîmées à cause du glissement de terrain et près d’un million de foyers ont été privés d’électricité. L’AFP a rapporté que les liaisons de train à grande vitesse (Shinkansen) ont également été interrompues.