Hakim Ziyech veut déjà quitter Chelsea

En raison des plusieurs blessures qu'il a subies depuis son arrivée à Stamford Bridge et son absence des matchs, l’ailier polyvalent marocain Hakim Ziyech souhaite quitter Chelsea FC. Selon les informations du Corriere dello Sport, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam serait prêt à quitter le club londonien à la fin de saison.

Le natif de Dronten (Pays-Bas) a «eu du mal à s'intégrer» à Chelsea. A cause des problèmes physiques qu’il a eus depuis son arrivée dans le club et le fait qu’il passe son temps sur le banc, «l'ailier s'inquiète de la perspective d'une autre saison à l'écart». Ainsi, il a signé seulement onze apparitions jusqu'à présent en Premier League et «se sent exclu» des plans de Thomas Tuchel, nouvel entraineur de Chelsea depuis le 26 janvier dernier. Et bien qu’il a un contrat avec le club londonien jusqu'en 2025, il «demandera bientôt un entretien avec la directrice générale Marina Granovskaia», ajoute la même source.

En Premier League, Ziyech n’a marqué qu’un seul but contre Burnley, en octobre dernier et n’a été titulaire qu'une seule fois. Le même mois, il n’atteindra qu’une fois le but de Krasnodar en Ligue des champions, détaille Corriere dello Sport.

A rappeler que Chelsea a déboursé la somme de 40 millions d'euros pour le transfert du milieu offensif depuis Ajax Amsterdam. Avec le club néerlandais qu’il a rejoint en 2016, Ziyech a fait 159 apparitions et a marqué 48 buts.