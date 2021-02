Union constitutionnelle : Une rencontre à l'appel de Sajid boycottée par les parlementaires

La plupart des parlementaires du Parti de l’Union constitutionnelle (UC, majorité) ont boycotté une réunion convoquée par l’actuel secrétaire général du parti, Mohamed Sajid. Ce dernier tenterait de conserver ses fonctions à la tête du parti pour la période après les élections prévues cette année.

Des sources bien informées, citées par Al3omk, ont indiqué que ladite rencontre, qui s'est tenue dans la villa de l’ancien ministre du tourisme et ex-maire de Casablanca, n'a réuni que 7 parlementaires sur 19 membres de la Chambre des représentants et un conseiller parlementaire sur 3 conseillers à la Chambre haute. De plus, la réunion a également été boycottée par les membres du bureau politique du parti, puisque seuls 5 des 36 de ses membres auraient répondu présents.

Ce samedi, à la suite de cette réunion, le parti du Cheval a annoncé le report de la réunion de son Conseil national et de son sixième Congrès à une date qui sera fixée ultérieurement et qui interviendra après les rendez-vous électoraux de cette année. Le parti a expliqué que la décision a été prise «dans le respect de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020 et en tenant compte de la réglementation de gestion de cette crise». Ce report intervient aussi pour «permettre aux candidats de consacrer du temps à la préparation du chantier électoral dans une ambiance calme et saine et une concurrence loyale».

Le boycott de la réunion à l’appel du secrétaire général annonce ainsi une crise interne au sein du parti et un mécontentement de ce report.

A rappeler que Mohamed Sajid a été élu en 2015 SG de l’UC pour succéder à Mohamed Abied (2001-2015) à la tête du parti fondé par Maati Bouabid en 1983.