Henley Passport Index : 64 destinations sans visa pour le passeport marocain

Henley & Partners, société de conseil en citoyenneté mondiale et résidence basée à Londres, a rendu public son classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable. Un classement qui place le Maroc à la 79e place mondiale, aux côtés de Cuba.

Basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA), Henley Passport Index, qui s’est penché sur 199 passeports et 227 destinations, le passeport marocain permet à son détenteur de voyager dans 64 pays sans visa ou d'obtenir un visa une fois arrivé à ces destinations. Plus le nombre de pays sans visa est élevé, plus le classement du pays est élevé.

Le Maroc se classe 15e en Afrique, derrière les Seychelles (28e), l’Île Maurice (31e), l’Afrique du Sud (54e), le Botswana (62e), la Namibie (68e), le Lesotho (69e), le Swaziland (71e), le Malawi (72e), le Kenya (73e), la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie (74e), la Gambie (75e), l’Ouganda (76e), le Cap Vert (77e), le Ghana et le Zimbabwe (78e).

Au niveau du Maghreb, le Maroc arrive à la deuxième place derrière la Tunisie (74e) dont le passeport donne accès à 71 destinations. La Mauritanie, 84e mondial, arrive à la troisième place, son passeport donnant à son détenteur l’accès sans visa préalable à 59 destinations, alors que le passeport algérien, 4e au Maghreb, donne accès à 51 destinations, conférant à l’Algérie le 92e rang mondial. Quant à la Libye (104e rang mondial), son passeport ne permet l’accès qu’à 38 destinations sans visa préalable, poursuit le rapport.

L’indice de Henley & Partners est dominé par les passeports européens qui occupent les 20 premières places, bien que la tête du podium soit occupée par deux pays asiatiques. Ainsi, le Japon et Singapour arrivent premier et deuxième, leurs passeports donnant respectivement accès à 191 et 190 destinations sans visa préalable. L’Allemagne (189 destinations), la Corée du Sud et la Finlande (188) ferment le TOP 5. Le bas du classement est occupé, quant à lui, par le Yémen et la Somalie (106e et 33 destinations), le Pakistan, la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan (110e et 26 destinations).