Quel rôle pour le CORCAS dans la nouvelle dynamique sur le dossier du Sahara ?

La dynamique que connait la question du Sahara occidental, notamment depuis la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le territoire, permettra-t-elle au CORCAS de sortir de sa longue léthargie ? Le Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes est «mis en veille» depuis la fin de son mandat de quatre années en mars 2010. Durant toutes ses années, la refonte de l'organisation est réclamée par une partie de la population sahraouie.

«Dans la province, les voix sont de plus en nombreuses à réclamer une restructuration de l’instance, avec l’intégration dans ses rangs de jeunes et de femmes, issus de tribus sahraouies. Du sang neuf pour répondre aux exigences de la conjoncture actuelle, d’autant que le royaume a besoin d’une nouvelle élite d’origine sahraouie pour défendre son plan d’autonomie devant les instances internationales», nous confie sous couvert d’anonymat un membre du CORCAS.

«Actuellement, les activités du Conseil sont gelées à l’exception de quelques visites de courtoisies effectuéespar des représentants de certains pays étrangers, au siège à Rabat. Sa dernière session remonte d'ailleurs à avril 2009. Et ce n’est pas par manque de moyens financiers, le gouvernement alloue chaque année un budget de fonctionnement conséquent au CORCAS.» Membre du CORCAS

Vers un élargissement des prérogatives ?

Les dysfonctionnements dont fait état ce membre du Conseil ne sont pas une nouveauté. Ils étaient déjà pointés du doigt dès les premières années de son lancement. Parmi les pistes proposées alors, l'interdiction du cumul : un membre du CORCAS ne doit pas exercer en même temps les postes de député, de conseiller parlementaire, de maire et de président de commune et du conseil de région. Ce type de proposition concourre au besoin d'apporter du sang neuf. Encore faut-il que cette règle soit validée par le gouvernement.

Mais la composition n'est pas l'unique mal dont souffre le Conseil royal. «Une nouvelle version du CORCAS devrait être impérativement accompagnée par un élargissement de ses prérogatives afin de mieux défendre l’autonomie, notamment sur la scène internationale : par exemple lors des réunions de la IV Commission des Nations unies sur les questions politiques et la décolonisation. Au niveau local, ses membres doivent remplir parfaitement le rôle de médiation entre la population et les autorités, sachant qu’ils sont désignés par le roi en personne. Il est important de revenir à l’esprit de l’Assemblée sahraouie mise en place par l’Espagne dans les années 60 du siècle dernier», explique à Yabiladi Cheikh El Mami Ahmed Bazeid, le président de l’ «Association Assalam de la protection du patrimoine maritime» basée à Dakhla.

Le CORCAS est composé de 141 membres. Lors de son lancement par le roi Mohammed VI, le 25 mars 2006 à Laayoune, l’instance était considérée comme un levier important dans la campagne de promotion du plan d’autonomie, proposé quelques mois auparavant par le Maroc, auprès de la population sahraouie de la province et des camps de Tindouf. «Il vous appartient également de mettre en relief les réalisations et les réformes accomplies par notre pays sur la voie du développement humain durable et du progrès démocratique», avait déclaré le souverain dans son discours du 25 mars 2006. Des objectifs emportés dans la tourmente des disputes entre certaines parties pour le contrôle politique du Sahara, ayant dégénéré par la suite avec les événements de Gdim Izik en novembre 2010.