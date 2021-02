Exploration pétrolière : L'Espagnol Repsol compte quitter quatre pays dont le Maroc

La société espagnole d’exploration et de production pétrolière Repsol a annoncé qu’elle réduira sa présence dans les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures dans le monde dans quatre pays, avec sa sortie de cette activité en Australie, en Irak, en Irlande et au Maroc. Des sources du secteur, citées dimanche par Europa Press, ont expliqué que cette décision s'inscrit dans la réalisation du plan stratégique 2021-2025, que l'entreprise a lancé en novembre dernier en tant que nouvelle «feuille de route» et qui prévoit aussi de passer d’une présence dans 26 pays à 14 seulement.

«Dans le cadre de sa stratégie pour les cinq prochaines années, Repsol concentrera ses activités d'exploration et de production d'hydrocarbures dans des zones géographiques clés, en privilégiant la valeur par rapport au volume et en réduisant son portefeuille d'actifs, qui continuera d'être activement géré», explique-t-on.

Europa Press rappelle qu’au Maroc, la société détient une participation de 75% dans le bloc Ghrab Offshore Sud, avec une superficie nette de 7 026 kilomètres carrés, que l’entreprise s’apprête à céder.

Au cours des dernières années, Repsol a déjà pris des mesures dans cette stratégie avec la vente d'actifs d'exploration dans des pays tels que la Roumanie, l'Angola, la Namibie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres, rappelle l’agence.

En février 2018, l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) avait annoncé avoir signé un accord pétrolier portant sur la zone onshore nommée «Tanfit» d’une superficie de 9 990 km² avec Repsol et Shell.