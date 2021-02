Hamid Chabat pointe la «mauvaise gestion» du PJD de la mairie de Fès

En campagne préélectorale, l’ancien secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ex-maire de la ville de Fès a signé son retour à la vie politique. Au micro de Hespress, Hamid Chabat a ainsi choisi de renouer avec sa stratégie d’attaque contre la gestion du PJD de la chose publique.



«La ville de Fès a besoin d'une opération de sauvetage en raison de la mauvaise gestion du Parti de la justice et du développement», a-t-il lancé, en affirmant que son parti «parie sur les élections à venir» et sur «sur les principales villes». «Les habitants de la ville de Fès veulent que je revienne lors des élections de 2021, car il y a une grosse différence entre la gestion du Parti de l’Istiqlal et ce qu'ont fait le PJD et l'actuel maire», a-t-il expliqué. «Le PJD ne cesse de se victimiser alors que le champ était libre devant lui pour faire son travail», a-t-il fustigé.



Toujours en décochant ses flèches au parti au pouvoir, Hamid Chabat a estimé que «le premier et le deuxième gouvernement du PJD sont plus dangereux que Coronavirus». «Cela a frappé le Maroc depuis 2012, avec la présidence du gouvernement par le PJD, qui a créé une atmosphère de régression, à travers l'augmentation des prix, la pauvreté, et le procès des militants et des journalistes». «Le Parti de l’Istiqlal a constaté cet échec du gouvernement depuis son retrait en 2013», a-t-il ajouté.

Après deux ans passés à l’étranger, l'ancien secrétaire général du Parti de l'Istiqlal avait fait son apparition à la Chambre des représentants en octobre dernier. Hamid Chabat avait quitté le Maroc après avoir été évincé du Secrétariat général du Parti de la Balance, au lendemain de ses déclarations controversées sur la «Marocanité de la Mauritanie».