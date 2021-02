Campagne de vaccination : Les médecins du public dénoncent l'allongement des heures de travail

Le bureau national du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a exprimé, dimanche, son «rejet total de toute violation de la loi», en ce qui concerne les heures et jours de travail légaux pour les médecins du secteur public dans le cadre de la campagne de vaccination. Dans un communiqué, la centrale syndicale a également dénoncé «toutes les décisions unilatérales» du ministère de la Santé.

Le communiqué, qui se félicite du lancement, par le royaume, de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et le franchissement de la barre symbolique d’un million de personnes vaccinées, a rappelé «l'épuisement physique et psychologique de tous les cadres de santé» depuis près d’un an. Le SIMSP, qui dénonce l’absence de toute réaction du ministère de la Santé et du gouvernement vis-à-vis des «revendications légitimes» des médecins, fustige ainsi un «prolongement arbitraire des heures de travail» pour les médecins. «Nous n’y voyons pas ni de justification administrative car il est en contradiction avec le droit de la fonction publique, ni en pratique, car cela se reflète négativement sur la performance professionnelle», explique le syndicat.

Ce dernier appelle aussi le ministre de la Santé à une «logique de fermeté et de clarté» vis-à-vis du dossier revendicatif des médecins» et condamne «l'absence de communication et de consultation préliminaire avec le Syndicat concernant la gestion de la campagne nationale de vaccination». «Des décisions irréfléchies de manière unilatérale pourront exposer la campagne nationale à l'échec», met-il en garde en appelant les bureaux régionaux à faire face aux «décisions illégales».