Covid-19 : La DRS Fès-Meknès dément le décès de deux personnes âgées suite à leur vaccination

La direction régionale de la santé (DRS) Fès-Meknès a démenti, dimanche, des informations publiées sur les réseaux sociaux faisant état du décès de deux personnes âgées des suites de leur vaccination contre la Covid-19. La DRS a assuré que cette information est «fausse» et que les bénéficiaires du vaccin contre la Covid-19, toutes catégories confondues, sont en «bonne santé».

«Les cadres du système de pharmacovigilance des vaccins assurent l’accompagnement de l’opération de vaccination et n’ont relevé aucun symptôme inquiétant, à l’exception d’effets secondaires légers (rougeur, léger gonflement à l’endroit de l’injection, fièvre légère)», indique la direction dans un communiqué. Celui-ci rappelle que comme tout médicament ou produit médical, le vaccin contre la Covid-19 peut engendrer des effets secondaires légers chez certaines personnes.

Tout en dénonçant ces agissements et mettant en garde contre tout ce qui est de nature à entraver les efforts du pays et de tous les intervenants dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la DRS a exhorté les citoyens à respecter les mesures préventives et de précaution nécessaires et adhérer de manière responsable à cette étape décisive.