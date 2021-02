Médias : La FMEJ crée trois sections régionales dans les provinces du Sud

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a créé des sections dans les trois régions des provinces du Sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab). Une nouvelle restructuration entérinée par la dissolution de l'ancienne et unique section régionale de la FMEJ dans les provinces du Sud lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue, samedi à Laâyoune, sous le signe «Une presse régionale forte pour la défense des causes nationales».

La FMEJ a considéré cette restructuration comme une étape exceptionnelle dans son histoire de par le développement du contexte organisationnel et professionnel, plaidant pour que la presse régionale dans les provinces du Sud bénéficie de l’aide exceptionnelle fournie par l’Etat aux entreprises de presse pour leur permettre de surmonter la crise financière née de la pandémie du Covid-19 et pour contribuer à la mise à niveau de la presse au Sahara marocain.

Les trois sections de la FMEJ ont exprimé, dans un communiqué, leur mobilisation pour défendre la question du Sahara et lutter contre les campagnes de désinformation et les mensonges qui visent le Maroc et son peuple. Elles ont insisté sur le rôle central de la presse dans le combat pour la consécration de la marocanité du Sahara, dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, tout en mobilisant les ressources et les moyens permettant une mise à niveau professionnelle, économique et éthique de la presse régionale.

Les responsables de ces sections ont évoqué les contraintes des entreprises de la presse écrite et électronique, plaidant pour l’élaboration d’un modèle économique approprié pour la presse régionale dans les provinces du Sud en vue de stabiliser ses ressources financières et développer son rendement.

La FMEJ a dans ce cadre appelé les pouvoirs publics, aux niveaux central, régional et local, ainsi que les conseils élus et les acteurs économiques à s’impliquer dans le chantier de mise à niveau de la presse régionale pour moderniser son modèle économique, diversifier ses ressources, développer les forces de formation et d’encadrement.