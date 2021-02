Des emails d’internautes marocains concernés par la fuite de 3,2 milliards de mots de passe

Sur l’un des forums de hackers les plus populaires, une base de données contenant plus de 3,2 milliards d’emails avec des mots de passe a récemment été publiée. La fuite concerne de vieilles données, qui auraient déjà été exploitées par le passé. Dans son message, l’auteur de la fuite a confirmé cette hypothèse, expliquant avoir compilé des informations connues des cybercriminels et des entreprises de cybersécurité.

Si des données d’utilisateurs du monde entier, notamment du Maroc, y figurent, la plateforme Numerama rassure : «le mot de passe associé à une adresse email n’est pas forcément celui de l’adresse email». «Par exemple, il peut s’agir de l’adresse email et du mot de passe utilisé par une personne pour se connecter à LinkedIn», indique le site spécialisé. Les internautes ont aussi la possibilité de vérifier si leurs adresses sont concernées, en faisant usage de la plateforme Have I Been Pwned, un outil gratuit de référence.

Numerama explique que «les malfaiteurs vont se procurer cette base pour tenter de se connecter à toutes sortes de comptes : Facebook, PayPal, Twitter, Gmail, Outlook…». Quelques précautions existent, comme le changement de mot de passe ou l’activation de la double authentification.