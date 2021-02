Paris : Manifestation contre les «discriminations antimusulmanes»

Près de 200 personnes se sont rassemblées, dimanche sur la place du Trocadéro à Paris, en protestation contre le projet de loi sur le séparatisme. Les manifestants y ont dénoncé un «renforcement les discriminations envers les musulmans», tout en plaidant pour le droit de ces derniers à être considérés comme «des citoyens comme les autres».

Le sit-in répond à un appel lancé par une coordination de militants des droits humains et des associations, dont l’Union des démocrates musulmans français (UDMF), le Parti des Indigènes de la république (PIR) et l’Union juive française pour la paix (UJFP), selon Europe1.

Cité par le média français, Medhi Meftah, du PIR, a dénoncé un «racisme d’Etat». «Le projet de loi "séparatisme" donne au gouvernement la possibilité de dissoudre ou interdire des associations comme il l’entend. Or on a vu qu’il a déjà dissous abusivement des associations humanitaires ou des droits de l’Homme comme BarakaCity ou le CCIF, qui n’avaient rien à se reprocher et aidaient concrètement les gens. C’est un signal terrible pour les musulmans», a-t-il déclaré.

«Après la présidentielle de 2017, on ne pensait pas que ce gouvernement ferait la politique de Marine Le Pen, en instrumentalisant le terrorisme pour masquer son incompétence à gérer les crises sanitaire, sociale et économique», a déploré pour sa part Najib Azergui, fondateur de l’Union des démocrates musulmans français (UDMF), cité par l’AFP.