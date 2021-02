Normalisation : Le PJD mis à l’écart d’une ONG marocaine pro-Palestine

Les arguments présentés par le PJD pour défendre la reprise des relations entre le Maroc et Israël, ne convainquent pas le clan anti-normalisation au Maroc. En témoigne la décision prise par le «Groupement d’Action Nationale pour la Palestine» de suspendre de son tour table les «frères» de Saad-Eddine El Othmani.

Une sanction prise le 10 février, lors de la réunion de son secrétariat nationale mais communiquée seulement ce dimanche sur sa page Facebook. Elle intervient en riposte à la signature par El Othmani de la Déclaration conjointe entre la Maroc, les Etats-Unis et Israël, le 22 décembre au palais royal de Rabat, en présence de Mohammed VI.

L’instance explique que les «propos tenus par certains dirigeants du PJD, en totale contradiction avec le rejet du Groupement de la normalisation», ont contribué à cette mise à l’écart du PJD. Le collectif fait allusion à l’annonce par le ministre Aziz Rebbah de sa disposition à se rendre en Israël en tant que représentant de l’Etat marocain. Une annonce dénoncée, le vendredi 12 février, par le controversé député du PJD Abou Zaid Idrissi.

Malgré cette suspension, le «Groupement d’Action Nationale pour la Palestine» ne veut pas rompre le cordon ombilical avec le PJD. L’ONG marocaine, qui réunit des islamistes, des gauchistes et des conservateurs, a tenu à saluer «les militants au sein de ce parti qui ont clairement exprimé leur rejet et leur condamnation explicite de la normalisation et continuent d’œuvrer pour demander son retrait».

Ce divorce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour le PJD cette semaine. Le mardi 9 février, Al Adl wal Ihsane a refusé de rejoindre une nouvelle coordination des opposants à la normalisation avec Israël en réaction à la présence d’un membre du conseil national de la Lampe, Aziz Hannaoui, au sein du bureau de la nouvelle enseigne pro-Palestine.