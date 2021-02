Covid-19 : 339 nouvelles infections et 17 morts au Maroc

Jusqu’à 17h ce dimanche, 339 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 478 474 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Le nombre de vaccinations contra la Covid-19 est resté à 1 388 539 personnes.

Le Maroc a enregistré 348 nouvelles guérisons, portant à 458 852 le nombre total, avec un taux de rémission de 96%.

En revanche, 17 morts sont à déplorer, portant à 8 477 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. 5 de ces décès ont été enregistrés dans l’Oriental, 4 à Casablanca-Settat, 3 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Souss-Massa et 1 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Le Maroc compte désormais 11 145 cas actifs sous traitement. 472 patients restent dans un état critique, dont 29 nouveaux cas lors des dernières 24h. 37 parmi eux sont sous intubation et 256 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 15%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 128 infections : 98 à Casablanca, 11 à El Jadida, 7 à Nouaceur, 5 à Mohammedia, 5 à Settat, 1 à Berrechid et 1 à Médiouna. L’Oriental suit avec 54 nouveaux cas : 20 à Oujda-Angad, 17 à Nador, 13 à Berkane, 2 à Driouch, 1 à Jerada et 1 à Taourirt.

Vient ensuite la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 35 cas : 13 à Tanger-Assilah, 13 à M’diq-Fnideq, 5 à Al Hoceïma, 3 à Chefchaouen et 1 à Ouezzane. Rabat-Salé-Kénitra en a identifié 32 : 8 à Khémisset, 6 à Rabat, 5 à Kénitra, 5 à Sidi Kacem, 5 à Skhirat-Témara, 2 à Salé et 1 à Sidi Slimane.

Souss-Massa a recensé, pour sa part, 31 cas : 27 à Agadir-Ida Ou Tanane, 3 à Inzegane-Aït Melloul et 1 à Taroudant. A Guelmim-Oued Noun, 19 cas ont été confirmés : 12 à Guelmim, 3 à Assa Zag, 2 à Sidi Ifni et 2 à Tan Tan. Marrakech-Safi en a enregistré 18 infections : 17 à Marrakech et 1 à Safi.

Fès-Meknès en a identifié pour sa part 6 : 3 à Fès, 2 à Meknès et 1 à Taza. Laâyoune-Sakia El Hamra en a identifié 6 : 4 à Laâyoune et 2 Boujdour. Dakhla-Oued Ed-Dahab en a recensé 5, tout à Oued Eddahab.

Beni Mellal- Khénifra en a compté 3 : 2 à Beni Mellal et 1 à Fqih Bensalah. Par ailleurs, Drâa-Tafilalet a enregistré 2 nouvelles infections : 1 à Errachidia et 1 à Tinghir.