Le Maroc rafle 11 médailles, dont 7 en or au Grand prix de para-athlétisme Fazza

L'équipe nationale de para-athlétisme a décroché 11 médailles (7 en or, 2 en argent et autant en bronze) lors de la 12ème édition du Grand prix international de para-athlétisme Fazza, qui s'est tenue à Dubaï du 6 au 13 février, dernière étape qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Le métal précieux a été enlevé par Yousra Karim dans le lancer du disque F41 (33,64 m), Saida Amoudi au javelot F34 (15,73m) et au poids F34 (8,33m), Fouzia El Kessioui qui a remporté deux médailles d'or dans le lancer du poids F33 (6,70 m) et au javelot F33 (14,78m), établissant au passage deux nouveaux records africains, Hind Frioua en club F31 (20,45m), avec à la clé un nouveau record du monde, Ayoub Sadni dans le concours du 400m T47 (48sec et 83/100e), qui a signé un nouveau record africain.

Les deux médailles d'argent ont été l'oeuvre de Aissa Bentaleb dans l'épreuve du 1500 m T37 (4:13.18), qui a battu l'ancienne marque africaine et Youssra Karim au poids F41 (9.92 m).

Le bronze a été décroché par Hayat El Garaa au disque F41 (28,84 m) et Azzeddine Nouiri au poids F34 (10.57 m).

Le 12ème Grand Prix international de para-athlétisme Fazza a connu la participation de 471 athlètes représentant 52 pays.