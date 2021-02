Cordoue : La ville de Chefchaouen à l’honneur à la biennale de la Photographie

La Fondation Casa Arabe à Cordoue accueille, du 12 février au 14 mai, une exposition photographique haute en couleurs consacrée à la ville de Chefchaouen, dans le cadre de la 17e biennale de la photographie.

Baptisée la perle Bleue, en référence au bleu indigo qui fait la renommée de cette ville marocaine, l’exposition que livre Manuel Lama se veut une rétrospective photographique des multiples voyages effectués par cet artiste-photographe espagnol, sous nos latitudes. Les dizaines de clichés qui tapissent les murs de la galerie de cette bâtisse à l’architecture mudéjar et le bruit de l’eau qui coule dans les fontaines en pierre, enveloppent cette collection d’instantanés, d’un charme envoûtant.

Pour Manuel Lama, Chefchaouen est une ville singulière à plusieurs titres. Des clichés qui dépeignent la vie quotidienne dans cette captivante cité où le bleu se décline dans toutes ses nuances. Des images traversées par le mouvement, la beauté, et qui semble être dotées d’une vie propre. Cette exposition raconte ainsi une l'histoire d'un pays de lumière et de couleurs, comme une invitation au voyage et à la rencontre de l'Autre. C'est aussi une immersion, le temps d’une visite, dans l’univers de la cité azur.

Pour faire découvrir au public cordouan les anecdotes et curiosités de ces instantanés, Casa Arabe a organisé des visites guidées, dirigées par l'artiste.