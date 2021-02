Deux politiques belges plaident pour la marocanité du Sahara

La campagne internationale en faveur de la marocanité du Sahara a jeté l’ancre en Belgique, avec l’engagement de Louis Michel et Jacques Brotchi, deux figures politiques en Europe. Ils viennent de cosigner un article intitulé : «Le Sahara occidental : le moment est opportun pour une autonomie sous souveraineté marocaine».

L’ancien chef de la diplomatie et l’ex-président du Sénat de Belgique estiment que le processus du règlement de ce différend régional «a besoin d’un nouveau souffle afin de mettre fin à des actions de déstabilisation dans la région sahélo-saharienne particulièrement stratégique et dangereuse».

Reprenant à leur compte, des arguments déjà développés par de responsables américains, ils affirment que «l’avenir de l’Europe dépend de la stabilité en Afrique et plus particulièrement de cette région, considérée par d’aucuns comme la frontière du sud de l’Europe. L’administration Biden, bien consciente des enjeux, ne parait pas vouloir remettre en cause la marocanité du Sahara».

Louis Michel et Jacques Brotchi constatent que «les efforts diplomatiques aussi louables soient-ils ne permettent pas de débloquer ce conflit gelé opposant le Royaume chérifien aux indépendantistes sahraouis, soutenus par l’Algérie». Et d’expliquer que «la tenue d’un referendum d’autodétermination par l’ONU semble abandonnée et n’est plus abordée dans les textes onusiens. La proclamation de la République Arabe Sahraouie Démocratique par le Front Polisario en 1976, soutenue par une Algérie en perte de vitesse, n’a pas eu l’écho espéré».

«Ce qui nous fait dire que nous nous acheminons lentement mais surement vers la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et ce pour des raisons géographique, politique et géostratégique.»

Ils invitent dès lors l’Union européenne à favoriser «la résolution du conflit», étant donné que «le Sahel et le Maghreb sont des régions vitales pour la pérennité et la sécurité» du continent.