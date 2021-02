Burkina Faso : L’agresseur de l’ambassadeur du Maroc tué à Ouagadougou

A Ouagadougou, un homme de 36 ans a été abattu, après avoir agressé l’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui. L’agression s’est produite dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les médias locaux. Elle serait l’œuvre d’individus qui circulaient en moto. Citée par Anadolu, une source policière a confirmé à la radio Omega que l’agresseur a bien été «abattu».

La même source a indiqué que l’homme «a été retrouvé et mis hors d’état de nuire», bien qu’à ce stade, «on ignore s’il était armé». L’ambassade du Maroc n’a pas encore communiqué sur les faits, mais les médias locaux et l’agence de presse turque ont rapporté que l’ambassadeur a été blessé à la tête et admis dans une clinique. La radio Omega souligne qu’il «est hors de danger». Un proche du diplomate a également été blessée, au cours du même incident.

Les circonstances et les motivations de l’agression ne sont pas encore connues. Les diplomaties des deux pays n’ont pas encore réagi officiellement.