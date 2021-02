Maroc : Les chirurgiens esthétiques critiquent le reportage de TF1

La Société marocaine de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOMCPRE) a réagi au reportage diffusé, dimanche 7 février, sur la chaîne de télévision française TF1. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les membres du bureau de l’organisation ont fait exprimé leur «indignation», se disant «scandalisés par les images véhiculées ainsi par les messages contenus» dans ce programme.

«Les membres du bureau de la SOMCPRE tiennent à exprimer leur totale indignation ainsi que leur désaccord avec l’approche et le traitement qui manquent d’objectivité dans la réalisation de ce reportage», ont-ils écrit.

«Les images diffusées ainsi que les chiffres mentionnés ne représentent aucunement la réalité de l’activité de la quasi-totalité des praticiens de la chirurgie plastique et esthétique au Maroc, dont le niveau et le professionnalisme sont mondialement reconnus.»

Selon eux, «la représentation qui a été donné dans ledit reportage est loin de refléter la réalité de la chirurgie plastique réparatrice et esthétique telle qu’elle est exercée» dans le pays. Ils dénoncent aussi «l’image caricaturale qui est donnée de la femme et de la société marocaine dans son ensemble».

«En utilisant ces clichés déformés, le reportage est loin de refléter la réalité du Maroc moderne et les avancées qu’il a réalisé dans le domaine des droits des femmes et leur émancipation à la lumière de la réforme de la Moudawana et de la volonté politique de la plus haute instance du pays depuis plus d’une vingtaine d’années», ont-ils déploré.