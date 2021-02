Fnideq : Deuxième vendredi de manifestations contre la fermeture des frontières avec Ceuta

Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue cet après-midi à Fnideq, en protestation contre la fermeture des frontières avec Ceuta depuis près d'un an et l’absence d’alternatives économiques de reconversion, après la mise à l’arrêt des activités de contrebande. Sur place, l’agence de presse espagnole EFE indique qu’il s’agit du second vendredi consécutif où les habitants impactés par cette crise, accentuée par les effets de la pandémie, investissent la rue.

Sur les lieux de la manifestation, près de la grande mosquée au centre-ville, les forces de sécurité se sont limitées à «une présence discrète mais avec un fort déploiement, même si tout au long de la journée plus d’une dizaine de fourgons de police se sont dirigés vers Fnideq depuis d’autres villes pour renforcer la sécurité», ajoute la même source.

Ces manifestations interviennent après d’autres organisées vendredi dernier dans la même ville, et qui ont dégénéré en émeutes faisant plusieurs blessés parmi les manifestants et les forces de l’ordre, en plus de quatre arrestations ayant donné lieu à des poursuites.

Sur les réseaux sociaux, des appels à manifester ont émergé de comptes anonymes, pour dénoncer la même situation de crise à Fnideq ainsi que dans les villes voisines de M’diq et de Martil.

Selon les témoignages recueillis sur place, EFE fait état de la fermeture de 600 commerces qui dépendaient des activités de contrebande avec Ceuta.