Marouane et Imane, deux circassiens qui tentent de surmonter la crise sanitaire par l’art de rue [Portrait]

Ils sont issus du même quartier et le destin a décidé qu’ils se retrouvent en 2016, autour de leur amour pour l’art de rue. C’est ainsi que s’est formé le duo de Marouane et Imane, qui ont d’abord été entraînés au jeu avec le feu. «Nous avons décidé par la suite de nous développer et nous avons commencé à apprendre plus largement les arts du cirque, en regardant des vidéos sur YouTube et en essayant de reproduire les mêmes mouvements», a confié à Yabiladi Imane, 24 ans.

Pour s’entraîner et aiguiser la justesse de leurs gestes, Marouane et Imane ont fréquenté un terrain inoccupé près de leur domicile, dans le quartier de Bernoussi à Casablanca. C’est là où ils ont trouvé un abri des regards indiscrets, afin de laisser libre cours à leurs talents. Leur relation s’est renforcée au fur et à mesure de cette œuvre commune a défini les prémices d’une relation amoureuse.

Huit mois leur ont largement suffi pour maîtriser les mouvements acrobatiques du cirque. En 2018, ils ont décidé d’intégrer le monde professionnel, en travaillant notamment avec la troupe de théâtre Nomad à Hay Mohammadi, où se tenaient des ateliers culturels et artistiques de cirque. «Nous y avons passé trois mois, où nous avons été accompagné par des professionnels du domaine et nous avons appris à maîtriser plusieurs mouvements que nous avions l’habitude de trouver difficiles avant», nous ont-ils confié.

«Nous avions l’habitude de nous entraîner la nuit et de sortir dans la rue pour faire nos spectacles devant un groupe de spectateurs, sur la place Maréchal à Casablanca. Après cela, nous avons commencé à aller dans les autres villes marocaines pour des spectacles de rue et nous avons nommé notre troupe casaArt.» Imane et Marouane

Une reconnaissance à l’étranger qui a facilité leur célébrité nationale

Après avoir acquis plus d’expérience dans l’art du cirque, le duo commencé à recevoir des offres pour participer à plusieurs événements artistiques. «Au début, notre gagne-pain était l’art rue en plus de quelques petites occasions où nous travaillions auparavant, comme les anniversaires. Mais après, nous avons commencé à recevoir des invitations à participer à de grands événements», se rappelle Imane, fière d’avoir participé en 2018 au festival Karan à Oujda, ou en 2019 au festival des Cèdres à Khénifra.

Marouane et Imane se sont tellement distingués qu’ils n’ont pas reçu d’invitation uniquement d’acteurs culturel marocains. Ils ont été appelés aussi de l’étranger. «En 2018, nous avons obtenu un contrat de travail dans un mall au Koweït pour préparer et présenter des spectacles acrobatiques. Nous y avons passé quatre mois et nous sommes revenus au Maroc», se souviennent-ils. L’été 2019, ils s’envolent pour la Turquie, où une nouvelle opportunité leur a été proposée. «Là-bas, nous avions l’habitude de faire des spectacles dans un groupe hôtelier. Nous y avons travaillé pendant environ quatre ou cinq mois», se souvient pour sa part Marouane, 31 ans aujourd’hui.

Avant d’exporter leurs spectacles à l’étranger, Marouane et Imane ont reçu de maigres cachets, malgré la multitude de performances de haut niveau qu’ils ont réalisées au Maroc. «Nous étions méprisés, car nous sommes des artistes de rue, et tant que nous acceptons de petites sommes des spectateurs de rue, nous devions accepter n’importe quelles autres honoraires faibles, sans oublier que certains organisateurs d’événements n’osaient pas faire appel à nous, redoutant que nous serions dangereux car nous avons l’habitude de jouer dans la rue», se souviennent-ils. Mais dès qu’ils ont été sollicités à l’étranger, le regard de leurs concitoyens a changé.

Imane confirme en effet que travailler dans la rue n’est aussi facile que certains l’imaginent, particulièrement pour les filles. «J’entendais des commentaires blessants de certains spectateurs», nous confie-t-elle, ajoutant que la nature de son activité a été source de problèmes familiaux. Cette diplômée en graphisme nous déclare par exemple que sa mère «n’était pas au courant» de son activité artistique. «Certaines personnes parmi nos voisins allaient la voir et lui disaient que je mendiais avec un jeune homme (Marouane). Ma mère se mettait en colère et cela me faisait très mal», confie encore la jeune artiste.

Elle se souvient aussi que sa mère «était contre l’idée de travailler dans la rue». «Ce qui compliquait encore plus les choses, c’était que je travaille aux côtés d’un jeune homme inconnu, alors Marouane et moi avons décidé de nous marier même si nous n’y étions pas préparés financièrement», nous déclare Imane, qui se rappelle de cette union officialisée fin 2017. «Ce n’est pas pour autant que ma accepte aujourd’hui l’idée que je sorte dans la rue pour le moment», nuance-t-elle.

L’art de rue, une mendicité au regard des autorités

En plus de ces contraintes quotidiennes, le duo était également harcelé par les autorités et se retrouve empêché de faire ses représentations sur la place Maréchal. «Notre équipement que nous avons acheté après avoir durement gagné de l’argent est saisi», déplore le jeune couple. C’est également au moment où la réputation du duo a commencé à toucher le large public que la pandémie du nouveau coronavirus a sévi dans plusieurs régions du monde.

«Nos conditions de vie se sont détériorées, en raison de l’arrêt de tous les festivals et de l’interdiction préventive des rassemblements, ce qui nous a plongé dans une crise financière étouffante. Nous ne pouvions même plus payer notre loyer et nous avons déménagé pour vivre chez le père de Marouane, malgré ses circonstances difficiles.» Imane et Marouane

Après l’assouplissement des mesures sanitaires contre la propagation de la pandémie, Imane et Marouane ont décidé d’investir les feux rouges, au pied desquels ils présentent leurs spectacles devant les conducteurs en arrêt pendant quelques secondes. Ils ont gagné un public particulier, mais le harcèlement a continué. «Nous essayons de jouer dans des endroits où il n’y a pas de vidéosurveillance, car autrement nous sommes arrêtés par les autorités à chaque fois et nous passons 48 heures au poste de police, puis nous sommes déférés au parquet pour mendicité et parfois pour des accusations liées à la drogue, sachant que nous ne prenons aucune drogue», déplorent-ils.

Mais le couple ne recule devant rien, déterminé et mais aussi contraint à subvenir à ses besoins quotidiens, avec le peu d’issu qui se présentent à lui : «La situation a commencé à se répéter de plus en plus souvent, mais malgré cela, nous n’hésitons jamais à réinvestir l’espace, car le cirque est notre source de revenus pour le moment.» «Notre objectif est de divertir les gens en échange d’une très petite somme d’argent», a déclaré Imane, pour qui «ce n’est pas un crime de présenter aux gens un spectacle de quelques secondes, sans chercher de problèmes et sans faire de mal à personne».

Malgré les défis qui se présentent à Imane et à Marouane, ces deux derniers considère que la rue «est cet endroit qui [les] a accueillis et [leur] a appris beaucoup de choses qui ne peuvent pas être apprises dans les écoles ou sur scène, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi humainement». «Quiconque a un talent artistique et veut le faire éclore doit investir la rue, car l’art de rue n’est pas un mendicité», affirment-ils en encourageant les jeunes talents à se servir de l’espace public comme un espace d’expression artistique par excellence.