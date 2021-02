Pays-Bas : Le parquet requiert quatre ans de prison contre la jihadiste Fatima H.

Le parquet a exigé jeudi quatre ans de prison contre Fatima H., 25 ans, de Tilburg, pour son appartenance au groupe terroriste Daech et préparation de crimes terroristes. D’origine marocaine, Fatima H. est restée dans la zone de conflit en Syrie pendant six ans à partir de l’été 2013, a rapporté De Telergaaf.

La jeune femme était marié à un jihadiste belge, décédé en 2017. Elle a eu deux enfants avec lui. Après cela, elle s’est de nouveau mariée, selon la justice, mais on ne sait pas si cet homme était également un jihadiste actif. En 2019, Fatima est retournée aux Pays-Bas via la Turquie avec ses deux enfants. La même source indique qu’elle est détenue depuis 450 jours maintenant. Son retour aurait été en partie payé par Samir A., un salafiste connu qui est actuellement poursuivi aux Pays-Bas pour financement du terrorisme.

Le média néerlandais a rapporté que lors de son procès jeudi, Fatima a affirmé «détester» l’endoctrinement violent de Daech et qu’elle ne savait pas à l’époque que son mari était un jihadiste. Elle a également déclaré s’être rendue en Syrie à l’époque «pour aider les orphelins».

Le ministère public ne donne pas de crédit à cette version, s'appuyant sur l’existence de nombreuses preuves tangibles que Fatima rejoignait l’idéologie de Daech bien avant son départ pour la Syrie. Pour le procureur, «Fatima savait ce qui se passait dans la zone de conflit et quel était le but de Daech. Elle le savait avant de partir et elle a fait allégeance au calife puis soutenu son mari en guerre».



La justice a également jugé que son rôle était nettement plus actif que les autres femmes ayant voyagé avec elle et a souligné qu’elle possédait des armes de guerre, tout en faisant la promotion du jihad en zone de conflit et via une propagande sur les réseaux sociaux.

Fatima H. a été déchue de la nationalité néerlandaise en décembre dernier, puis déclarée non grata. Elle a fait appel de ces décisions, mais si elle perd son recours, elle devra quitter les Pays-Bas après avoir purgé une éventuelle peine, pour être expulsée vers le Maroc. Ses deux enfants sont logés chez un proche.