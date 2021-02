Marrakech : La Cour administrative d’appel confirme la révocation du maire d’Aït Melloul

La Cour administrative d’appel de Marrakech a confirmé la décision de première instance de révoquer Houcine El Asri, président de la commune territoriale d’Aït Melloul, également membre du Parti de la justice et du développement. Son troisième adjoint et le chef de la commission pour la reconstruction, la planification territoriale et l’environnement ont également été démis de leur fonction au Conseil communal, selon Kifach.

En janvier dernier, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit avait décidé de suspendre les trois responsables, accusés de commerce illégal et frauduleux de biens immobiliers en créant des coopératives d’habitation pour acquérir des biens et bénéficier des exonérations. Ils procédaient à la création d’entreprises pour entamer ensuite le processus de vente.

Des sources ont indiqué au média que le président et ses deux responsables avaient créé 13 coopératives d’habitation, dont sept portant leur nom, afin de contourner la loi en profitant des exonérations fiscales.

Dès qu’ils liquidaient les biens immobiliers à travers les services communaux qu’ils gèraient, ils transformaient la coopérative en société immobilière pour démarrer le processus de vente.