Maroc : Six accords internationaux validés par le Conseil des ministres

Dans le cadre du renforcement des réseaux de coopération et de partenariat entre le Maroc et un ensemble de pays frères et amis, et de la diversification de leurs domaines, le Conseil des ministres a approuvé, ce jeudi à Fès sous la présidence du roi Mohammed VI, six accords internationaux, dont cinq accords bilatéraux et un accord multilatéral.

Selon un communiqué du porte-parole du Palais royal, ces accords portent sur la coopération en matière de pêches maritimes avec la Fédération de Russie et l'enseignement de la langue arabe avec la France, ainsi que la coopération judiciaire en matière pénale, civile et commerciale avec l’Ukraine.

A été également approuvé un accord avec l’Organisation des Nations unies relatif à l’établissement à Rabat du Bureau du Programme de lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, relevant du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme.