Drame de Tanger : Le roi Mohammed VI s’enquiert de l’enquête auprès du ministre de l’Intérieur

Le roi Mohammed VI a présidé, jeudi au Palais royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux, indique un communiqué du porte-parole du Palais royal, Abdelhak El Mrini.

Au début des travaux du Conseil, le roi a interrogé le ministre de l’Intérieur au sujet de l’incident tragique survenu récemment dans une usine à Tanger et des mesures qui ont été prises afin d’éviter la reproduction de ce genre d’incidents.

Après que le ministre a répondu qu’en parallèle des enquêtes en cours, il a été procédé à l’élaboration d’une vision préliminaire et que l’action se poursuit dans ce cadre, le roi a réitéré ses instructions au gouvernement quant à la nécessité d’une action entre les différents secteurs concernés et la mise en œuvre rapide et sérieuse de cette vision et la prise de toutes les dispositions juridiques, réglementaires et procédurales nécessaires et à travers l’ensemble du territoire national afin d’éviter la reproduction de tels incidents douloureux.

28 personnes au moins sont décédées lors du drame, qui s'est produit au sous-sol d'une villa servant d'unité illégale de textile, au moment où la ville de Tanger a vécu lundi d'importantes intempéries.