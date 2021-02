Belgique : Tawsen, un jeune originaire de Casablanca qui se distingue sur scène

Le jeune artiste bruxellois d’origine marocaine, Tawsen, vient de publier son troisième EP, Al Najma (l’étoile), qui contient deux titres. A 23 ans, le jeune artiste qui allie avec brio rap et raï totalise 30 titres et 26 millions de vues sur YouTube pour ses 8 clips. Il rassemble également 11 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming musical Spotify, avec des chansons en français, en arabe et en italien, parfois en anglais et en espagnol.

Cependant, ce natif d’Italie a confié récemment à General Pop ne pas vouloir franchir le pas aussi rapidement pour sortir un premier album, rêvant que ce dernier soit «celui de la maturité». «Je n’ai pas encore trouvé le Tawsen que je veux et je ne pense pas avoir envie de faire un premier album homogène, j’ai toujours envie de tester, je n’ai pas du tout envie de me priver», a-t-il déclaré.

Tawsen se veut également très exigeant envers lui-même. En 2020, il déclare à Yard ne pas avoir «envie de percer maintenant». «Même si je les adore, mes trois EPs sont des expériences ratées. Ce sont des enfants ingrats», a-t-il indiqué.

En 2019, l’artiste anderlechois depuis son adolescence a déjà publié ses EP Al Warda (la fleur) et Al Mawja (la vague), lui permettant d’ores et déjà de revendiquer son style propre, le néo-raï, qu’il promet de développer dans de multiples productions à paraître au courant de l’année 2021.