Une fillette sauvée à bord d’une embarcation en provenance du Maroc, avec son chat

Il y a deux semaines, Salvamento Marítimo a secouru six bateaux dans les eaux de la mer d'Alboran. L’établissement public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles a ainsi transféré 59 personnes d'origine marocaine au port de Motril, parmi lesquels sept mineurs.

Parmi les personnes sauvées, tous en bonne santé, se trouvait une famille composée d’un couple marié et de leurs quatre enfants. L’une d’eux, âgée de 10 ans, avait son animal de compagnie dans les bras. Il s’agit, selon le média espagnol ABC, d’un chat qu’elle a tenu dans ses bras pendant les 15 kilomètres de la traversée.

Selon le zoo de Castellar de la Frontera à Cadix, appelé pour s’occuper de l’animal, une femelle de cinq à six mois qui est en quarantaine dans ce centre, où elle se remet également de différentes pathologies. «Elle est arrivée déshydratée, mal nourrie et avec une diarrhée», explique ce centre de sauvetage et de récupération des animaux agréé, contacté par Salvamento Marítimo.

«Notre centre a hâte que l’animal retrouve sa santé pour qu'il puisse être avec sa famille et son propriétaire, la fillette de 10 ans qui s'en est occupée avant d'arriver dans notre péninsule», explique l'un de ses responsables.