Tétouan : La police enquête sur un réseau de trafic de permis de conduire

La police à Tétouan se serait saisie du scandale autour de la mise en circulation de faux permis de conduire dans la ville et utilisés par un certain nombre d’automobilistes. Selon des sources concordantes citées par Alyaoum24, les faux permis sont délivrés par une auto-école aux personnes qui ne souhaitent pas passer les épreuves théoriques et pratiques imposées par le ministère des Transports pour obtenir un permis de conduire.

Les sources consultées par Alyaoum24 ont ajouté que le propriétaire de l’auto-école arnaquait ses clients sur la légalité de ces permis, qu’il se procure à travers un réseau personnel lui permettant de les recevoir, sans passer par les procédures administratives et légales nécessaires.

Cependant, les documents produits sont des faux qui ne sont pas centralisés dans le système d’information du centre d’enregistrement des voitures.